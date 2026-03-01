PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloser Rucksack führt zu Polizeieinsatz

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 27. Februar stellte eine Streife der Bundespolizei um 15:40 Uhr einen Rucksack in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Halle (Saale) fest. Ein möglicher Eigentümer konnte vor Ort und mittels veranlasster Lautsprecherdurchsagen nicht ermittelt werden. Der Inhalt des Gepäckstückes war für die Einsatzkräfte nicht einsehbar. Entsprechend wurde der Bereich geräumt, abgesperrt und ein Sprengstoffspürhund angefordert. Um 16:11 Uhr sprach ein 22-Jähriger die absperrenden Beamten der Bundespolizei an und teilte ihnen mit, dass er der Besitzer des Rucksackes sei. Nach Beschreibung des Inhalts durch den Eigentümer und der anschließenden Öffnung des Gepäckstückes durch die Beamten in Anwesenheit des Mitteilenden, konnten die Angaben bestätigt und die polizeilichen Maßnahmen um 16:15 Uhr beendet werden. Der malaysische Staatsangehörige wurde belehrt und erhielt seinen Besitz zurück.

Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes erneut eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Reisende und deren Angehörige zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären. Dieser aktuelle Fall hatte keine Einschränkungen auf den Bahnverkehr zur Folge.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
