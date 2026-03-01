Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 50-Jähriger festgenommen - Vater zahlt haftabwendenden Betrag

Bitterfeld-Wolfen, Dessau-Roßlau (ots)

Am Freitag, den 27. Februar 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 09:30 Uhr einen Reisenden in einer Regionalbahn zwischen Raguhn und Jeßnitz. Die Identität des Mannes konnte zweifelsfrei festgestellt werden. Eine Überprüfung seiner Personalien mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau gleich mit drei Haftbefehlen nach dem 50-Jährigen sucht. Gegen den Deutschen lagen zwei unbezahlte Geldbußen in Summe von 60 Euro vor. Durch die ausbleibenden Zahlungen führte dies zu einer Erzwingungshaft von insgesamt drei Tagen. Zudem verurteilte ihn das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen im November 2024 wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 1000 Euro beziehungsweise zu ursprünglich 40 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Da sich der Verurteilte nicht auf die an ihn ergangenen Ladungen zum Strafantritt stellte, wurden die drei Haftbefehle in der Vergangenheit erlassen. Die Beamten eröffneten dem Gesuchten diese, nahmen ihn fest und mit in die Dienststelle am Dessauer Hauptbahnhof. Zwischenzeitlich wurde sein Vater kontaktiert. Der Verständigte konnte, durch Zahlung des haftabwendenden Betrages in Höhe von 1060 Euro zuzüglich der Verfahrenskosten von 360 Euro, seinen Sohn vor einem Haftantritt bewahren. Der 50-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und die ausschreibende Behörde entsprechend informiert.

