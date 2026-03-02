PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 22-Jähriger gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 28. Februar 2026 wurde eine männliche Person durch Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle (Saale) kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personaldaten im polizeilichen Informationssystem wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Traunstein per Haftbefehl nach dem 22-Jährigen suchte. Wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz wurde der syrische Staatsangehörige im September 2025 durch das Amtsgericht Laufen zu einer Geldstrafe von 1500 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen verurteilt. Da sich der Mann weder dem Strafantritt stellte, noch die Geldstrafe zahlte, erließ die Staatsanwaltschaft Traunstein im November 2025 den Vollstreckungshaftbefehl. Diesen eröffneten die Beamten dem Gesuchten und nahmen ihn fest. Weil der Mann den haftabwendenden Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und die ausschreibende Behörde seitens der Einsatzkräfte über den Vollzug des Haftbefehls unterrichtet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

