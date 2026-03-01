Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 50-Jähriger stiehlt, uriniert auf den Boden, raucht und zündet Inhalt eines Mülleimers an

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 27. Februar 2026 entwendete ein Mann ein Sturmfeuerzeug sowie eine kleine Wodkaflasche um 07:15 Uhr aus einer Verkaufseinrichtung im Hauptbahnhof Magdeburg, ohne die Ware zuvor zu bezahlen. Anschließend setzte er sich vor die zuvor aufgesuchte Filiale, urinierte im Weiteren öffentlich auf den Boden und rauchte in der Nordhalle des Hauptbahnhofes eine Zigarette. Verständigte Beamte der Bundespolizei stellten die Identität des Mannes fest. Während der polizeilichen Maßnahmen spuckte der Deutsche mehrfach auf den Boden. Das zuvor entwendete Feuerzeug und die Flasche stellten die Bundespolizisten entsprechend sicher. Neben Anzeigen wegen Verstößen nach dem Strafgesetzbuch, Bundesnichtraucherschutz- und Ordnungswidrigkeitengesetz erhielt er ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Magdeburg für die Dauer von einem Jahr.

Gegen 11:45 Uhr stellte die DB Sicherheit an selbigem Bahnhof eine Rauchentwicklung in einem Mülleimer im Personentunnel fest. Geistesgegenwärtig löschten die Mitarbeiter das entstandene Feuer mit Wasser. Nach ersten Erkenntnissen zündete jener 50-Jährige den Inhalt des Abfallbehälters an und verließ anschließend den Bereich. Des Weiteren verunreinigte er eine Sitzgruppe am Ausgang Konrad-Adenauer-Platz mit zuvor aus einem Mülleimer geholten Verpackungen und Abfallresten.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zwei Feuerzeuge, diese wurden sichergestellt. Ein freiwillig angebotener Atemalkoholtest war bei dem Mann nicht durchführbar. Aufgrund seines starken alkoholisierten Zustandes forderten die Einsatzkräfte einen Rettungswagen an. Dieser war kurze Zeit später vor Ort und brachte den Mann in ein Krankenhaus. Er erhielt nun weitere Anzeigen wegen Sachbeschädigung, dem Verunreinigen von Bahnanlagen und Hausfriedensbruchs.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell