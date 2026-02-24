PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Aggressiver 40-Jähriger mit Messer am Bahnhofsvorplatz Halle (Saale) gestoppt

Halle (Saale) (ots)

Am späten Montagabend, den 23. Februar 2026, wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei um 23:00 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz Halle (Saale) auf eine männliche Person aufmerksam, die lautstark herumschrie und dabei unter anderem Drohungen äußerte. Ein Unbeteiligter wies dabei die Beamten auf ein durch den Mann mitgeführtes Messer hin. Die Streife bemerkte ein aufgeklapptes Messer in der Hand des Herumschreienden. Beim Erblicken der Einsatzkräfte steckte er dieses in seine Hosentasche. Die Bundespolizisten forderten den 40-Jährigen umgehend auf, die Hände sichtbar zu halten und das Messer herauszugeben. Dieser Aufforderung kam er nach. Bei der anschließenden Kontrolle wurde ein aufgeklapptes Einhandmesser fest- und sichergestellt. Es folgte die Mitnahme des Mannes in die Räumlichkeiten der Bundespolizei. Hierbei spuckte er einer Bundespolizistin ins Gesicht. Die Einsatzkräfte mussten daraufhin den Deutschen zu Boden bringen und fixieren. Bei seiner Durchsuchung wurden zudem ein Cuttermesser sowie eine Dose mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln aufgefunden und beschlagnahmt. Diese wurden zuständigkeitshalber der Landespolizei in Halle (Saale) übergeben. Ein bei dem Beschuldigten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv, beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach verbal und leistete Widerstand. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 12:00

    BPOLI MD: 59-Jähriger gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

    Halle (Saale) (ots) - Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Sonntag, den 22. Februar 2026 um 17:25 Uhr im Hauptbahnhof Halle (Saale) einen 59-jährigen Mann. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Dresden per Haftbefehl suchte. Wegen des Erschleichens von ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:00

    BPOLI MD: 44-Jähriger per Haftbefehl gesucht - Gefängnis und erneute Anzeige

    Stendal (ots) - Am Sonntag, den 22. Februar 2026 um 01:10 Uhr wurden Beamte des Bundespolizeireviers Stendal darüber informiert, dass sich im Intercityexpress von Berlin nach Stendal eine männliche Person ohne gültigen Fahrschein und ohne Ausweisdokumente aufhalten würde. Nach Ankunft des Zuges am Stendaler Hauptbahnhof um 01:25 Uhr übernahmen die Bundespolizisten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren