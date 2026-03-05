PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mitten in der Nacht - 49-Jähriger im abgestellten Zug angetroffen

Halberstadt (ots)

Am Mittwoch, den 4. März 2026 wählte ein achtsamer Mitarbeiter eines Wachschutzunternehmens um 01:06 Uhr den Notruf. Er nahm im Bereich eines Firmengeländes in Halberstadt Geräusche wahr und vermutete ein oder mehrere Personen in den abgestellten Zügen. Einsatzkräfte der verständigten Landespolizei waren kurze Zeit später am Ereignisort. Diese konnten einen 49-Jährigen in einer Bahn feststellen. Der Mann versteckte sich neben einem aufgebrochenen Fahrkartenautomaten. In unmittelbarer Nähe lagen mehrere Geldkassetten verstreut auf dem Bo-den und den Sitzmöglichkeiten. Das Bargeld befand sich noch in den jeweiligen Behältern. Im danebenstehenden Zug wurde der Automat auch aufgebrochen. Die darin befindlichen Kassetten konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Der Deutsche führte diverses Aufbruchswerkzeug mit sich. Beamte der Bundespolizei dokumentierten, nahmen Spuren und stellten das mitgeführte Werkzeug des Mannes sowie alle weiteren Beweismittel sicher. Entsprechend wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs gegen den Angetroffenen eingeleitet. Ob und inwieweit der Mann auch für die Fahrausweisautomatenaufbrüche verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Schadenssumme wird momentan auf 40.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

