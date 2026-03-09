PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 18-Jährige gesucht: 2 Wochen Dauerarrest

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 8. März 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 00:25 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg eine junge Frau. Beim sich anschließenden Abgleich ihrer ermittelten Personalien mit dem Fahndungsbestand der Polizei wurde bekannt, dass die Jugendrichterin des Amtsgerichtes Halle (Saale) nach ihr suchte. Durch das Amtsgericht Stendal wurde die 18-jährige Deutsche im September 2025 wegen Diebstahls zunächst mit einer abzuleistenden Arbeit von 70 Stunden oder zwei Wochen Jugendarrest verurteilt. Da sie der Aufforderung zum Antritt des Arrests keine Folge leistete, erfolgte die Ausschreibung zur Festnahme durch die Jugendrichterin des Amtsgericht Halle (Saale) im Januar 2026. Die Beamten eröffneten der jungen Frau den Haftbefehl, nahmen sie fest und mit in die Bundespolizeidienststelle am Hauptbahnhof Magdeburg. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wurde die Gesuchte an eine Jugendarrestanstalt übergeben und die ausschreibende Behörde über den Vollzug der Maßnahme informiert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 12:00

    BPOLI MD: Verbale Auseinandersetzung führt zu Strafanzeigen und Rettungswageneinsatz

    Magdeburg (ots) - Am Sonntag, den 8. März 2026 kam es um 17:50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Kölner Platz am Hauptbahnhof Magdeburg. Ein 39-Jähriger sprach eine dreiköpfige Personengruppe unaufgefordert an, als die Männer an ihm vorbeigingen und provozierte diese. Die Gruppe drehte sich ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:00

    BPOLI MD: 18-Jähriger muss in Untersuchungshaft

    Merseburg (ots) - Am Mittwoch, den 4. März 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 19:30 Uhr einen jungen Mann am Bahnhof Merseburg. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass er durch das Amtsgericht Weißenfels per Haftbefehl gesucht wird. Demnach ist der 18-Jährige dringend des Raubes und Diebstahls verdächtig. Zudem verfügt er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren