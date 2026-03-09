Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 18-Jährige gesucht: 2 Wochen Dauerarrest

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 8. März 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 00:25 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg eine junge Frau. Beim sich anschließenden Abgleich ihrer ermittelten Personalien mit dem Fahndungsbestand der Polizei wurde bekannt, dass die Jugendrichterin des Amtsgerichtes Halle (Saale) nach ihr suchte. Durch das Amtsgericht Stendal wurde die 18-jährige Deutsche im September 2025 wegen Diebstahls zunächst mit einer abzuleistenden Arbeit von 70 Stunden oder zwei Wochen Jugendarrest verurteilt. Da sie der Aufforderung zum Antritt des Arrests keine Folge leistete, erfolgte die Ausschreibung zur Festnahme durch die Jugendrichterin des Amtsgericht Halle (Saale) im Januar 2026. Die Beamten eröffneten der jungen Frau den Haftbefehl, nahmen sie fest und mit in die Bundespolizeidienststelle am Hauptbahnhof Magdeburg. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wurde die Gesuchte an eine Jugendarrestanstalt übergeben und die ausschreibende Behörde über den Vollzug der Maßnahme informiert.

