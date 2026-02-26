PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Lebensgefährlich verletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Moers (ots)

Am Donnerstagvormittag ereignete sich gegen 10:35 Uhr auf der Düsseldorfer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Ein 88- jähriger Mann aus Duisburg befuhr bisherigen Erkenntnissen zufolge mit seinem Fahrrad den Radfahrstreifen der Düsseldorfer Straße in Richtung Innenstadt. Ein in gleicher Richtung fahrender Pkw eines 69- jährigen Mannes aus Duisburg erfasste den Radfahrer als dieser aus bislang unbekannter Ursache vom Radweg auf die Fahrbahn geriet.

Der Radfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen. Ein hinzugezogener Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Versorgung des Verletzten sperrten Polizeibeamte den Bereich der Düsseldorfer Straße zwischen den Straßen Am heiligen Berg und der Wacholderstraße für mehrere Stunden.

Die Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde Wesel wurden für die Verkehrsunfallaufnahme durch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Essen unterstützt.

/cd

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

