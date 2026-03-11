Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Verdächtiger mit waffenähnlichem Gegenstand am Busbahnhof Stendal - Bundespolizei stellt Softairpistole sicher

Stendal (ots)

Am Dienstagmittag, den 10. März 2026, informierte eine Zeugin die Bundespolizei am Hauptbahnhof Stendal über eine männliche Person, die am nahegelegenen Busbahnhof mit einer vermeintlichen Schusswaffe hantiert haben soll. Nach Angaben der Frau habe der Mann um 13:45 Uhr eine Pistole aus seinem Rucksack genommen, diese durchgeladen und anschließend wieder verstaut. Eine Bedrohung gegenüber anderen Personen habe nicht stattgefunden. Der durch die Zeugin Beschriebene entfernte sich anschließend zunächst mit einem Fahrrad vom Bussteig. Die Bundespolizisten leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und informierten die Landespolizei. Kräfte des Polizeireviers Stendal unterstützten daraufhin mit mehreren Streifen vor Ort. Die Einsatzkräfte konnten den 19-Jährigen kurze Zeit später im Bereich des Busbahnhofes antreffen und kontrollieren. Der Deutsche gab an, eine Softairpistole in seinem Rucksack mitzuführen. Bei der Durchsuchung wurde der Gegenstand aufgefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde daraufhin zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht. Tests auf Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum verliefen negativ. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Die Bundespolizei hat entsprechende Ermittlungen nach dem Waffengesetz eingeleitet.

