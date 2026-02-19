Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Unfallverursacherin gestorben

Die 26-jährige Pkw-Lenkerin, die am vergangenen Donnerstagmorgen (12.02.26) auf der B 31 bei Kressbronn mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert war (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6215720), ist gestern im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, die sie durch den Unfall erlitten hatte, erlegen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Polizei bittet um Hinweise

Um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr im Kreisverkehr der Barbarossastraße/Flugplatzstraße ereignet hat, bittet die Polizei Friedrichshafen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein bislang Unbekannter mit einem weißen Dacia in den Kreisel ein, übersah dabei den 42-jährigen Radler im Kreisverkehr und nahm ihm die Vorfahrt. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß bei welchem der Zweiradlenker leicht verletzt wurde. Nach einem kurzen Gespräch soll der Dacia-Lenker in unbekannte Richtung davongefahren sein, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Überlingen

Verkehrsunfall beim Überholvorgang

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der B 31n zwischen Überlingen West und Nordwest ermittelt die Polizei Überlingen und sucht Zeugen. Ein bislang Unbekannter Autofahrer überholte im zweispurigen Bereich einen Tesla-Lenker und touchierte den Wagen offenbar beim Wechsel auf die rechte Fahrspur. Dabei entstand am Tesla ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, mit hoher Geschwindigkeit fort. Die Ermittlungen, zu denen auch die Auswertung der im Tesla verbauten Kamera gehören, dauern an. Hinweise etwaiger Unfallzeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Überholt und ausgebremst

Nach einem Vorfall am Mittwochmittag auf dem Zubringer der B 31 auf Höhe des Burgbergrings ermittelt die Polizei gegen einen 56-jährigen Autofahrer. Angaben einer Autofahrerin zufolge soll der Mann mit seinem VW Golf mehrfach zu Überholmanövern angesetzt haben. Als er die Vorausfahrende schließlich auf dem Zubringer rechts überholt hatte, sei er knapp vor ihr eingeschert, woraufhin die Autofahrerin habe stark abbremsen müssen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung und bittet Zeugen, die auf die Fahrweise des Mannes aufmerksam wurden, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell