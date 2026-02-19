PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Unfallverursacherin gestorben

Die 26-jährige Pkw-Lenkerin, die am vergangenen Donnerstagmorgen (12.02.26) auf der B 31 bei Kressbronn mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert war (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6215720), ist gestern im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, die sie durch den Unfall erlitten hatte, erlegen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Polizei bittet um Hinweise

Um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr im Kreisverkehr der Barbarossastraße/Flugplatzstraße ereignet hat, bittet die Polizei Friedrichshafen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein bislang Unbekannter mit einem weißen Dacia in den Kreisel ein, übersah dabei den 42-jährigen Radler im Kreisverkehr und nahm ihm die Vorfahrt. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß bei welchem der Zweiradlenker leicht verletzt wurde. Nach einem kurzen Gespräch soll der Dacia-Lenker in unbekannte Richtung davongefahren sein, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Überlingen

Verkehrsunfall beim Überholvorgang

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der B 31n zwischen Überlingen West und Nordwest ermittelt die Polizei Überlingen und sucht Zeugen. Ein bislang Unbekannter Autofahrer überholte im zweispurigen Bereich einen Tesla-Lenker und touchierte den Wagen offenbar beim Wechsel auf die rechte Fahrspur. Dabei entstand am Tesla ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, mit hoher Geschwindigkeit fort. Die Ermittlungen, zu denen auch die Auswertung der im Tesla verbauten Kamera gehören, dauern an. Hinweise etwaiger Unfallzeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Überholt und ausgebremst

Nach einem Vorfall am Mittwochmittag auf dem Zubringer der B 31 auf Höhe des Burgbergrings ermittelt die Polizei gegen einen 56-jährigen Autofahrer. Angaben einer Autofahrerin zufolge soll der Mann mit seinem VW Golf mehrfach zu Überholmanövern angesetzt haben. Als er die Vorausfahrende schließlich auf dem Zubringer rechts überholt hatte, sei er knapp vor ihr eingeschert, woraufhin die Autofahrerin habe stark abbremsen müssen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung und bittet Zeugen, die auf die Fahrweise des Mannes aufmerksam wurden, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Ustinov / Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 14:45

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Bad Wurzach Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Memminger Straße ermittelt der Polizeiposten Bad Wurzach und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Fahrer eines auffällig blauen BMW der X-Reihe (mutmaßlich X2) kurz vor 16 Uhr beim rückwärtigen Ausparken einen ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Landkreis Sigmaringen Witterungsbedingte Verkehrsunfälle Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle hat die Polizei am gestrigen Mittwoch im gesamten Landkreis verzeichnet. Unter anderem kam gegen 9.30 Uhr auf der B 32 zwischen dem Nollhof und Sigmaringen die 29-jährige Lenkerin eines Kia nach einem Überholvorgang mutmaßlich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ins Rutschen ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 19:43

    PP Ravensburg: Nach Überholvorgang von Fahrbahn abgekommen

    Sigmaringen (ots) - Für erheblichen Rückstau hat am Mittwoch kurz nach 17 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 32 zwischen Sigmaringen und dem Kreisverkehr Nollhof gesorgt. Ein 22 Jahre alter Tesla-Fahrer hatte auf dem mehrspurigen Teilstück in Richtung Nollhof einen anderen Pkw überholt und anschließend bei winterlichen Straßenbedingen die Kontrolle über seinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren