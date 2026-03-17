Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ohne Ticket unterwegs: 26-Jährige verletzt Sicherheitsmitarbeiter im Zug

Schönebeck (Elbe) (ots)

Am Montagvormittag, den 16. März 2026, kam es in einem Regionalexpress auf der Strecke von Magdeburg nach Schönebeck zu einem polizeilichen Einsatz der Bundespolizei. Eine Reisende steht im Verdacht, während einer Fahrausweiskontrolle einen Bahnmitarbeiter verletzt zu haben. Nach ersten Erkenntnissen nutzte die Tatverdächtige den Express ohne gültigen Fahrausweis. Während der Kontrolle verhielt sie sich gegenüber dem Zugbegleiter aggressiv. Ein Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn griff ein, um die Situation zu beruhigen und stellte sich zwischen die Beteiligten. In der weiteren Folge gestikulierte die 26-Jährige mit einem geschlossenen Insulinstift und traf den Sicherheitsmitarbeiter im Bereich des linken Auges. Dieser klagte anschließend über Schmerzen, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Bundespolizisten wurden durch den Zugbegleiter informiert und verlegten umgehend zum Haltepunkt Schönebeck-Bad Salzelmen, wo der Zug bereits zum Stehen gekommen war. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte neben den Beteiligten auch eine Rettungswagenbesatzung an. Die beschuldigte Nigerianerin hatte zwischenzeitlich kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Nach Einschätzung des Rettungsdienstes lag jedoch kein medizinischer Notfall vor. Die Ticketlose konnte vor Ort angetroffen und zweifelsfrei identifiziert werden. In einer ersten Befragung räumte sie ein, ohne Fahrausweis gereist zu sein. Weitere Angaben zum Sachverhalt machte sie nicht. Der verwendete Insulinstift wurde als mögliches Tatmittel fest- und sichergestellt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Erschleichens von Leistungen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten vor Ort entlassen.

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