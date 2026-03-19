Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gemeinsamer Einsatz von Bundes- und Landespolizei sowie Deutscher Bahn

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Dessau-Roßlau (ots)

Mit dem Ziel der Bekämpfung der Gewalt- und Eigentumskriminalität führte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg, zuständig für die bahnpolizeiliche Aufgabenwahrnehmung im gesamten Bundesland Sachsen-Anhalt, am Mittwoch, den 18. März 2026, einen Fahndungseinsatz durch. Unterstützt wurde sie hierbei in enger und partnerschaftlicher Zusammenarbeit durch die Landespolizei, Polizeirevier Dessau sowie der Deutschen Bahn Regio Südost, welche sich auch mit Personal an dem Einsatz beteiligte. Im Rahmen der Zugstreifen arbeiteten Bundespolizei und Zugbegleiter dabei Hand in Hand in gemeinsamen Teams zusammen, wodurch Kontrollen noch effektiver und zielgerichteter durchgeführt werden konnten.

Die verstärkten Kontrollen fanden im Bereich des Hauptbahnhofes Dessau sowie auf den umliegenden Bahnstrecken statt. Ziel der Aktion war es, durch Präsenz und gezielte Kontrollen die Sicherheit im Bahnverkehr zu erhöhen und gewaltpräventive Maßnahmen zu verstärken. Hierbei erfolgten durch die Einsatzkräfte eine Vielzahl von Identitätsfeststellungen. Dabei konnten diverse Fahndungstreffer erzielt und die ausschreibenden Behörden jeweils in Kenntnis gesetzt werden.

Darunter befand sich auch eine Strafvollstreckung, welche nur eine Stunde nach Einsatzbeginn erfolgte: Ein 34-jähriger Reisender wurde in einem Regionalexpress von Magdeburg in Richtung Dessau kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab gleich zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Leipzig. Wegen Bedrohung und des Erschleichens von Leistungen verurteilte ihn das Amtsgericht Leipzig zu insgesamt 1070 Euro Geldstrafe beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 65 Tagen. Weder zahlte der Verurteilte die jeweiligen Beträge vollständig, noch stellte er sich den Haftstrafen. Demnach erließ obige Staatsanwaltschaft die Haftbefehle. Diese wurden dem Deutschen eröffnet. Es erfolgte seine Fest- und Mitnahme zum Bundespolizeirevier Dessau. Die Mutter des Gesuchten konnte die haftabwendenden 958 Euro für ihren Sohn aufbringen und zahlte diese zuzüglich der Verfahrenskosten für ihr Kind auf einer Polizeidienststelle ein. Anschließend konnte jener 34-Jähriger die Räumlichkeiten der Bundespolizei wieder verlassen.

Gegen 11:30 Uhr sprach eine Zugbegleiterin Einsatzkräfte in einer Regionalbahn von Lutherstadt Wittenberg in Richtung Dessau an und bat um Unterstützung. Eine männliche Person hatte kein für die Fahrt erforderliches Zugticket. Die Beamten nahmen sich der Situation sofort an und den 27-Jährigen zur zweifelsfreien Personalienfeststellung mit in das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Dessau. Nach Feststellung und Überprüfung seiner Daten wurde zudem bekannt, dass sich der Staatenlose seit Oktober des vergangenen Jahres unerlaubt in der Bundesrepublik aufhält.

Kurz nach 12:45 Uhr kontrollierten Beamte eine 41-Jährige im Hauptbahnhof Magdeburg. Auch sie wurde per Haftbefehl gesucht. Gegen die Deutsche lag eine unbezahlte Geldbuße von 50 Euro wegen einer Ordnungswidrigkeit vor. Durch die ausbleibende Begleichung führte dies zu einer Erzwingungshaft von zwei Tagen. Die Einsatzkräfte eröffneten ihr die Situation. Nach Zahlung des offenen Betrages zuzüglich der Verfahrenskosten setzte die Frau ihren Weg fort.

Insgesamt wurden sieben Betrugshandlungen im Rahmen der Nutzung der Bahn und ein unerlaubter Aufenthalt festgestellt. In allen Fällen leiteten die Kräfte entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Der erfolgreiche Einsatz trug maßgeblich zu einer Steigerung des subjektiven Sicherheitsempfinden bei der Bevölkerung, den Reisenden auf den Bahnhöfen und den Zügen sowie den Kundenbetreuern und weiteren Mitarbeitern der Bahn bei.

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