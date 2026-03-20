Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Verbale Streitigkeit endet in Bedrohung und Körperverletzung

Biederitz (ots)

Am Donnerstag, den 19. März 2026 kam es in einem Regionalexpress auf der Strecke von Berlin in Richtung Magdeburg, im Bereich kurz vor Biederitz, zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei männlichen Personen. Anschließend bedrohte der Ältere den Jüngern, beleidigte ihn und gab an, ein Messer mit sich zu führen. Unvermittelt griff der aggressive 31-Jährige den 17-Jährigen am Revers, zog an dessen Jacke und schlug den Heranwachsenden mit seiner Faust auf die Schulter. Daraufhin schob der Geschädigte den Angreifenden von sich weg. Ein weiterer Versuch den jungen Mann zu treffen, verlief erfolglos. Der Angegriffene entfernte sich, ging zum Zugende und wählte den Notruf. Verständigte Beamte der Bundespolizei begaben sich unverzüglich um 16:55 Uhr zum Ankunftsbahnsteig des Zuges am Magdeburger Hauptbahnhof. Sie konnten den aus Syrien stammenden Geschädigten vor Ort feststellen und den Tatverdächtigen kurze Zeit später den strafprozessualen Maßnahmen zuführen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen stellten die Einsatzkräfte ein Messer fest und dieses im Weiteren sicher. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 31-jährigen Deutschen einen Wert von 0,98 Promille. Er erhielt Strafanzeigen wegen Verstößen nach dem Strafgesetzbuch und Waffengesetz.

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