Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Witterungsbedingter Verkehrsunfall

Husum (ots)

(Gav) Am Montagmorgen, 02.02.2026, gegen 08:35 Uhr, kam es in Husum zu einem Verkehrsunfall infolge winterglatter Fahrbahn.

Eine 21-jährige Frau aus Nienburg befuhr mit ihrem Mercedes-Benz die Straße "In der Blankenau" und beabsichtigte, in die Straße "Zum Alten Hof" abzubiegen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam sie im Abbiegevorgang von der Fahrbahn ab und rutschte mit ihrem Pkw gegen einen Grundstückszaun.

Die Fahrerin klagte über leichte Nackenschmerzen, ein Rettungswagen wurde jedoch nicht hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

