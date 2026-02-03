Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Witterungsbedingter Verkehrsunfall
Husum (ots)
(Gav) Am Montagmorgen, 02.02.2026, gegen 08:35 Uhr, kam es in Husum zu einem Verkehrsunfall infolge winterglatter Fahrbahn.
Eine 21-jährige Frau aus Nienburg befuhr mit ihrem Mercedes-Benz die Straße "In der Blankenau" und beabsichtigte, in die Straße "Zum Alten Hof" abzubiegen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam sie im Abbiegevorgang von der Fahrbahn ab und rutschte mit ihrem Pkw gegen einen Grundstückszaun.
Die Fahrerin klagte über leichte Nackenschmerzen, ein Rettungswagen wurde jedoch nicht hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.
