LPI-GTH: Sachbeschädigung an Zigarettenautomat - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Gegen 02.30 Uhr wurde heute ein 46-jähriger Fahrradfahrer in der Ritterstraße kontrolliert. Zuvor versuchte er zusammen mit einem weiteren, bislang unbekannten Fahrradfahrer vor der Polizei zu flüchten. Der 46-Jährige kam bei der Flucht zu Fall. Im Rahmen der Kontrolle wurden eine Kabeltrommel und zwei Schlagbohrer im Wert von circa 1.000 Euro sowie diverses Aufbruchswerkzeug im mitgeführten Fahrradanhänger aufgefunden. Nach derzeitigem ...

mehr