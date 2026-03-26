LPI-GTH: Sachbeschädigung an Zigarettenautomat - Zeugen gesucht
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
In der Humboldtstraße versuchten heute gegen 02.20 Uhr bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0075391/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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