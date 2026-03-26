LPI-GTH: Kollision mit Kind

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 22-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads befuhr gestern gegen 17.30 Uhr die Wilhelm-Pieck-Straße. Der 22-Jährige bog in die Rosa-Luxemburg-Straße ab, verlor scheinbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Eine entgegenkommende 63-Jährige konnte zwar noch rechtzeitig bremsen, der Roller-Fahrer rutschte aber gegen ihren VW und weiter gegen einen abgestellten Kia. Der Roller-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Klinikum ...

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