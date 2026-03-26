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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Kind

Gotha (ots)

Ein 35-jähriger Skoda-Fahrer befuhr gestern gegen 16.20 Uhr die Konstantin-Ziolkowski-Straße und übersah scheinbar einen 8-Jährigen, welcher plötzlich zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Straße lief. Es kam zur Kollision, wodurch der 8-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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