Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kontrolle verloren

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 22-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads befuhr gestern gegen 17.30 Uhr die Wilhelm-Pieck-Straße. Der 22-Jährige bog in die Rosa-Luxemburg-Straße ab, verlor scheinbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Eine entgegenkommende 63-Jährige konnte zwar noch rechtzeitig bremsen, der Roller-Fahrer rutschte aber gegen ihren VW und weiter gegen einen abgestellten Kia. Der Roller-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Klinikum gebracht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Roller nicht versichert und der 22-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,00 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen den 22-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (ak)

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