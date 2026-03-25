LPI-GTH: Diebstahl eines Fahrrades - Zeugen gesucht
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 20.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Pedelec (Marke: Cube, Modell: Reaction Hybrid Pro 500, Farbe: anthrazit, Wert: ca. 1.800 Euro) von einem Fahrradständer vor einem Wohnhaus in der Schlachthofstraße. Das E-Bike war nicht gesichert. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0074219/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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