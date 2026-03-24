LPI-GTH: Diebstahl von Firmengelände - Zeugen gesucht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Bislang unbekannte Täter betraten in der Zeit vom 23.03.2026, 23.30 Uhr bis 24.03.2026, 05.00 Uhr eine Baustelle in der August-Rost-Straße. Aus einem dort abgestellten Firmenfahrzeug entwendete der oder die Täter verschiedene Schlüssel sowie Zigaretten. Von dem Gelände wurden weiterhin mehrere Meter Starkstromkabel mitgenommen. Es entstand ein Vermögensschaden von insgesamt circa 400 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0073397/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell