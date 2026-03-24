PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Firmengelände - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Bislang unbekannte Täter betraten in der Zeit vom 23.03.2026, 23.30 Uhr bis 24.03.2026, 05.00 Uhr eine Baustelle in der August-Rost-Straße. Aus einem dort abgestellten Firmenfahrzeug entwendete der oder die Täter verschiedene Schlüssel sowie Zigaretten. Von dem Gelände wurden weiterhin mehrere Meter Starkstromkabel mitgenommen. Es entstand ein Vermögensschaden von insgesamt circa 400 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0073397/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Gotha (ots) - Gestern Nachmittag wurde ein 22-jähriger Hyundai-Fahrer in der Stölzelstraße kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 09:30

    LPI-GTH: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der letzten Nacht die rechte hintere Seitenscheibe eines in der Stregdaer Allee geparkten Daimlers. Es entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0073259/2026) zu melden. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 09:30

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend beobachtete ein Passant einen 44-Jährigen mit einem 11-jährigem Kind, wie dieser nach einem Besuch eines Schnellrestaurants in der Straße `An der B247` scheinbar stark alkoholisiert in einen VW eingestiegen und weggefahren ist. Der 44-Jährige wurde kurz darauf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren