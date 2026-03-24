LPI-GTH: Berauscht
Gotha (ots)
Gestern Nachmittag wurde ein 22-jähriger Hyundai-Fahrer in der Stölzelstraße kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ak)
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