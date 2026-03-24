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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer befuhr gestern gegen 16.30 Uhr die Schillerstraße und beabsichtigte über die Ohrdrufer Straße in die Bertolt-Brecht-Straße zu gelangen. Dabei übersah er scheinbar den 25-jährigen vorfahrberechtigten Audi-Fahrer, welcher die Ohrdrufer Straße in Richtung Bittstädt befuhr. Es kam zur Kollision, wodurch die 14-jährige Beifahrerin des Audi-Fahrers leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße vollgesperrt. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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