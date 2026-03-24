LPI-GTH: Vorfahrt missachtet
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 18-jähriger BMW-Fahrer befuhr gestern gegen 16.30 Uhr die Schillerstraße und beabsichtigte über die Ohrdrufer Straße in die Bertolt-Brecht-Straße zu gelangen. Dabei übersah er scheinbar den 25-jährigen vorfahrberechtigten Audi-Fahrer, welcher die Ohrdrufer Straße in Richtung Bittstädt befuhr. Es kam zur Kollision, wodurch die 14-jährige Beifahrerin des Audi-Fahrers leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße vollgesperrt. (ak)
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