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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bikes entwendet

Eisenach (ots)

Zwei E-Bikes im Gesamtwert von circa 6.000 Euro entwendeten ein oder mehrere Unbekannte aus einem Schuppen eines Grundstückes in der Straße "Am Klosterholz". Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 22. März, 21.30 Uhr und gestern, 05.30 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 26067612) zu melden. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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