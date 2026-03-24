LPI-GTH: E-Bikes entwendet
Eisenach (ots)
Zwei E-Bikes im Gesamtwert von circa 6.000 Euro entwendeten ein oder mehrere Unbekannte aus einem Schuppen eines Grundstückes in der Straße "Am Klosterholz". Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 22. März, 21.30 Uhr und gestern, 05.30 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 26067612) zu melden. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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