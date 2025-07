Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Nicht aufgepasst

Am Donnerstag stießen zwei Motorräder in Ehingen zusammen.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr in der Biberacher Straße. Der 16-Jährige fuhr mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Winckelhoferstraße schaltete die Ampel auf rot. Sein Augenmerk hatte der 16-Jährige wohl auf ein Kind am Gehweg gesetzt. Er ging wohl davon aus, dass dies auf die Straße springen würde. Als er wieder nach vorne blickte, sah er erst die rote Ampel. Trotz starker Bremsung stieß er gegen das Motorrad einer 17-Jährigen. Die Jugendliche stand an der roten Ampel und kippte um. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

