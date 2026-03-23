Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand auf Firmendach

Krauthausen (Wartburgkreis) (ots)

In einer Firma im Buchenweg, kam es heute, gegen 12.30 Uhr zu einem Brand einer Photovoltaikanlage. Die Feuerwehr kam zur Brandbekämpfung vor Ort, verhinderte das Übergreifen des Brandes auf die Werkhalle und löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden an der Photovoltaikanlage sowie dem Firmendach in geschätzter Höhe von 100.000 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden fünf Personen durch Rauchgas leicht verletzt (34,35, zweimal 36, 54/alle männlich) und kamen in ein Krankenhaus. (ak)

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