Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kontrolle Am Berge - Mann tritt nach Polizisten ++ Einbrüche in der Innenstadt ++ Schwerverletzter Jugendlicher bei Verkehrsunfall ++ Stallung in Brand ++ Trickdiebstahl - Schmuck entwendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Kleidungsstücke entwendet - Mitarbeiterin hält Diebinnen auf

Etiketten von mehreren Kleidungsstücken entfernten am 18.03.2026 gegen 10:45 Uhr zwei Jugendliche in einem Geschäft in der Große Bäckerstraße. Dabei nahmen sie die Kleidungsstücke in eine Umkleidekabine und zogen ein Teil der Kleidungsstücke an. Den Rest steckten sie in einen Rucksack. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahlsversuch und hielt die beiden jugendlichen Frauen auf. Das Diebesgut im Wert von etwas unter 50 Euro verblieb im Geschäft.

Lüneburg - Dieb beschädigt Scheibe eines Supermarktes

Ein 53 Jahre alter Mann nahm am 18.03.2026 gegen 19:20 Uhr in einem Supermarkt Auf der Höhe Obsttüten und eine Flasche Glasreiniger an sich und steckte diese ein. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet und angesprochen. Die Ware wurde ihm abgenommen. Kurze Zeit später warf der selbige Mann eine Sektflasche gegen eine Scheibe des Marktes. Die Glasscheibe im Eingangsbereich wurde dadurch beschädigt.

Lüneburg - Kontrolle Am Berge - Mann tritt nach Polizisten

Im Rahmen einer Kontrolle der Polizei in einem Parkhaus Am Berge wurden am Abend des 18.03.2026 mehrere Personen trotz bestehendem Hausverbot angetroffen. Bei einem 45 Jahre alten Mann wurden zudem Betäubungs- und Arzneimittel festgestellt. Bei aufgefundenen Rezepten, liegt der Verdacht einer Fälschung vor. Der Mann trat im Rahmen der Kontrolle nach einem Polizeibeamten und traf diesen am Schienbein. Bei dem Mann wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt. Er erhielt einen Platzverweis für das Parkhaus und die umliegenden Straßen. Diverse Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Einbrüche in der Innenstadt

Derzeit Unbekannte hebelten in der Nacht zum 19.03.2026 die Tür eines Friseur Salons Am Sande auf. In den Räumlichkeiten durchwühlten sie den Kassenbereich und flüchteten anschließend. Das Diebesgut ist derzeit unbekannt. In der selbigen Nacht kam es zudem zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Altenbrückertorstraße. Dort wurde ein Fenster geöffnet und Bargeld entwendet. Die Polizei kann einen Zusammenhang der Taten bislang nicht ausschließen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall

Beim Anfahren an einer Ampel in der Hamburger Landstraße touchierte am 19.03.2026 gegen 09:35 Uhr ein PKW einen 55 Jahre alten Radfahrer und verletzte diesen leicht. Anschließend setzte der PKW-Fahrer seine Fahrt fort. Der Radfahrer fuhr dem PKW hinterher und stellte den 73 Jahre alten Fahrer zur Rede. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, bei welcher der Radfahrer geschubst wurde. Zeugen konnten eingreifen und die Situation beruhigen.

Barum - Schwerverletzter Jugendlicher bei Verkehrsunfall

Am 18.03.2026 gegen 15:20 Uhr befuhr ein 17 Jahre alter Jugendlicher mit einem Leichtkraftrad die Kreisstraße 12 aus Richtung St. Dionys kommend in Fahrtrichtung Barum. Dabei setzte er zum Überholen eines PKW an und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW X5. Der 17-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg erlitt schwerste Verletzungen. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Lüneburg - Einbruchsversuche in der Innenstadt scheitern

Zwei Einbruchsversuche in der Große Bäckerstraße scheiterten in der Nacht zum 19.02.2026. An der Eingangstür eines Juweliergeschäftes sowie an der Holztür eines Kleidungsgeschäftes wurden Hebelmarken festgestellt. Ein Eindringen in die Geschäfte fand nicht statt. In der selbigen Nacht kam es in Lüneburg zu zwei weiteren Einbrüchen (siehe oben). Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Taten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Stallung in Brand - Keine Personen- oder Tierschäden

In den Abendstunden des 18.03.2026 geriet in der Ortschaft Seedorf eine Stallung in Brand, in welcher sich vier Wildschweine befanden. Diese konnten sich rechtzeitig aus dem betroffenen Bereich entfernen. Ein Übergreifen des Brandes auf weitere Teile des Schuppens konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt aus. Es wurden keine Personen oder Tiere verletzt.

Uelzen

Uelzen - Trickdiebstahl - Schmuck entwendet

Zwei Männer sprachen am 18.03.2026 gegen 11:15 Uhr in der Bahnhofstraße einen Mann an und zeigten ihm Schmuckartikel. Diese legten sie ihm auch an und entwendeten dabei eine Goldkette des Mannes. Als dieser darauf aufmerksam wurde, flüchteten die beiden Männer zu einem VW Golf. Dieser sprang nicht an, sodass die Männer fußläufig mit der Kette flüchteten. Die Polizei konnte den Schlüssel des Fluchtwagens sicherstellen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Himbergen - Unter Vorwand einer Spende Geld erlangt

Ein bislang unbekannter Mann fragte am 18.03.2026 gegen 11:00 auf dem Parkplatz eines Supermarktes einen Senior, ob dieser Geld für Menschen mit Behinderungen spenden wolle. Als dieser 20 Euro zusagte, wurde ihm mitgeteilt, dass nur Kartenzahlung möglich sei. Im Anschluss bemerkte der Mann, dass etwas über 1.000 Euro von seinem Konto abgebucht worden. Der angebliche Spendensammler hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Feuer auf Firmengelände

Auf einem Firmengelände in der Bremer Straße geriet am Mittag des 18.03.2026 ein Hackschnitzelberg in Brand. In dem Grünschnitt befand sich diverser Müll. Darunter auch möglicherweise Batterien und Akkus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor. Es entstand geringer Sachschaden.

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