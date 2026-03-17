Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Diebstahl - Mann verletzt Mitarbeiter ++ Werkzeuge aus Baucontainer entwendet ++ Verkehrsunfall - Mann unter Einfluss schlägt zu ++ Geldbörsendiebstähle ++ Polizei stellt Fahrraddiebe ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl in Supermarkt - Mann verletzt Mitarbeiter

Bierdosen, Schuhe und Süßigkeiten entwendete ein 45 Jahre alter Mann am 16.03.2026 gegen 20:30 Uhr aus einem Supermarkt in der Gartenstraße. Dabei wurde er beobachtet und von zwei Mitarbeitern angesprochen. Der 45-Jährige randalierte anschließend und beleidigte die beiden Mitarbeiter. Als diese ihn festhielten, verletzte er einen von ihnen leicht. Aufgrund einer möglichen Alkoholisierung des 45-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - Werkzeuge aus Baucontainer entwendet

In der Nacht zum 17.03.2026 wurden die Vorhängeschlösser von zwei Baucontainern in der Dahlenburger Landstraße durchgekniffen. Zusätzlich wurden diverse hochwertige Werkzeuge aus den Containern entwendet. Zu dem Diebesgut gehören unter anderem Bauschrauber, Stichsägen und Winkelschneider. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Mehrere Diebstähle in der Innenstadt - Mann geht in Gewahrsam

In den Mittagsstunden des 16.03.2026 wurde ein Mann bei Diebstählen in mehreren Geschäften in der Lüneburger Innenstadt beobachtet. Das Diebesgut im Wert von einigen Hundert Euro wurde bei ihm aufgefunden. Die Polizei konnte den Mann antreffen und kontrollieren. Der 45-Jährige wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - Verfügungseinheit kontrolliert gewerblichen Güterverkehr

Die Verfügungseinheit der Lüneburger Polizei kontrollierte am 16.03.2026 den gewerblichen Güterverkehr an der Bundesstraße 209 (Ostumgehung). Es wurden zwei Verstöße gegen die Ladungssicherung mit Gefahrgut sowie ein Verstoß gegen die Sozialvorschriften festgestellt. Zudem war ein weiterer LKW überladen und ein Fahrer nicht angeschnallt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Mitarbeiter von Paketlieferdienst unter Drogeneinfluss

Am 16.03.2026 gegen 14:20 Uhr beschädigte ein 31 Jahre alter Mitarbeiter eines Paketlieferdienstes mit der Tür seines Lieferwagens einen geparkten PKW in der Stöteroggestraße. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von THC und Kokain stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Lüneburg/Amelinghausen - Geldbörsendiebstähle

In Supermärkten in Amelinghausen und Lüneburg kam es im Verlaufe des 16.03.2026 zu Geldbörsendiebstählen in Supermärkten. Die Betroffenen waren Seniorinnen und Senioren während des Einkaufes. Auch im Landkreis Uelzen kam es zu entsprechenden Taten (s.u.). Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Frontalzusammenstoß zweier PKW

Auf dem Mühlenweg im Ortsteil Nebenstedt stießen am 16.03.2026 gegen 18:20 Uhr zwei PKW frontal zusammen. Nach ersten Erkenntnissen fuhren beide Fahrzeuge nicht weit genug auf der rechten Seite. Der VW Golf sowie der Ford Puma waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Uelzen

Oetzen - Verkehrsunfall - Mann unter Einfluss schlägt zu

Am 16.03.2026 gegen 16:50 Uhr beabsichtigte ein 42 Jahre alter Mann mit einem BMW 5er Reihe von der Hauptstraße auf die Kreisstraße 17 abzubiegen. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden Tesla Model Y. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Während die Beteiligten auf die Polizei warteten schlug der 42-Jährige einen Zeugen des Verkehrsunfalls. Es stellte sich heraus, dass der Verursacher unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Uelzen - Diebstahl fällt auf

Als ein 38 Jahre alter Mann am 16.03.2026 gegen 11:20 Uhr ein Getränk an der Kasse eines Supermarktes in der Veerßer Straße bezahlen wollte, fiel ihm eine Flasche Alkohol aus der Jacke auf den Boden. Diese hatte er aus dem Supermarkt genommen und nicht bezahlt. Als der Mann durchsucht wurde, konnte eine zweite Flasche aufgefunden werden. Das Diebesgut im Wert von unter 20 Euro verblieb im Supermarkt.

Bad Bodenteich - Fleischwaren entwendet - Dieb flüchtet

Mehrere Fleischwaren im Gesamtwert von fast 400 Euro steckte ein Mann am 16.03.2026 gegen 15:00 Uhr in einem Supermarkt in der Neustädter Straße in seinen Rucksack. Anschließend zahlte er andere Ware und beabsichtigte den Supermarkt mit dem Diebesgut zu verlassen. Dabei wurde er durch eine Mitarbeiterin angesprochen. Er stellte den Rucksack ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen/Ebstorf/Bad Bevensen - Weitere Geldbörsendiebstähle

In den Mittagsstunden des 16.03.2026 kam es in Supermärkten in Uelzen, Ebstorf und Bad Bevensen zu Geldbörsendiebstählen. Bereits wenige Stunden zuvor wurde im selbigen Supermarkt in Ebstorf eine Geldbörse entwendet (siehe Pressemitteilung vom 16.03.2026). Die Polizei mahnte daraufhin auf ihrem WhatsApp-Kanal "Polizei Uelzen". Weitere Geldbörsendiebstähle ereigneten sich in und um Lüneburg. In diesem Zusammenhang wird nochmal hingewiesen: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Polizei stellt Fahrraddiebe

Ein Mann versuchte am 16.03.2026 gegen 20:30 Uhr am Bahnhof in Uelzen mit einem Bolzenschneider ein Mountainbike zu entwenden. Zwei weitere Männer waren an dem Diebstahl beteiligt und schauten nach Zeugen. Als ein Mann auf die Situation aufmerksam wurde und die Personen ansprach, flüchteten diese. Die Polizei konnte alle drei im Rahmen einer Fahndung antreffen. Der Bolzenschneider wurde sichergestellt.

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