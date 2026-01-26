Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Heizdecke setzt Bett in Brand - Keine Verletzten in Bonn-Küdinghoven

Bonn (ots)

Bonn-Küdinghoven, 25.01.2026

Am späten Abend des 25.01.2026 erreichte die Leitstelle Bonn ein Notruf über einen Zimmerbrand im Forstweg, in Bonn-Küdinghoven. Die Anwohnerin meldete, dass ihre elektrische Heizdecke Feuer gefangen und ihr Bett in Brand gesetzt habe.

Daraufhin wurden unmittelbar die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert und konnten kurz darauf die Meldung der Anruferin bestätigen. Glücklicherweise blieb der Brand auf das Bett begrenzt und konnte schnell durch den vorgehenden Trupp abgelöscht werden. Auch die Anwohnerin konnte das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen. Somit war der Einsatz nach rund einer halben Stunde bereits wieder beendet.

Besonders in den kalten Monaten stellen Heizdecken häufige Quellen für Brandeinsätze da, daher ist es besonders wichtig diese nur unter Beobachtung zu verwenden und vor dem Einschlafen vom Strom zu trennen.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuerwache Beuel sowie der Rettungs- und Führungsdienst der Wache Innenstadt mit insgesamt 15 Personen.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell