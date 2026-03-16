Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Technische Ursache: nach Brand von abgestellten Lkw der Bundeswehr auf Firmengelände stellen Brandermittler und Sachverständiger Ursache fest ++ Sachschaden von mehr als zwei Millionen Euro ++

Lüneburg (ots)

++ Technische Ursache: nach Brand von abgestellten Lkw der Bundeswehr auf Firmengelände stellen Brandermittler und Sachverständiger Ursache fest ++ Sachschaden von mehr als zwei Millionen Euro an abgestellten Spezial-Lkw ++

Lüneburg

Nach dem Brand des abgestellten Transport-Lkw "Elefant" der Bundeswehr sowie dreier weiterer brandbetroffenen teilweise Spezial-Lkw auf einem umzäunten Firmengelände eines Truck-Service in der Otto-Brenner-Straße im Lüneburger Gewerbegebiet Hafen aus der Nacht zum 05.03.26 gehen Brandermittler sowie ein externer Sachverständiger nach Abschluss der Ermittlungen von einer technischen Ursache für das Schadensfeuer aus.

Der Brandausbruch konnte im Bereich der verbauten Technik im Lkw lokalisiert werden, so dass auch aufgrund der weiteren Ermittlungsergebnisse von einer technischen Ursache für den Brand auszugehen ist.

Mögliche Hinweise auf eine Brandstiftung haben sich nicht verdichtet.

Die Polizei beziffert den Sachschaden an den Spezial-Lkw mit gut 2,2 Millionen Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell