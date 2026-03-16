Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ bei Einbruch in Lieferdienst ertappt - Polizei nimmt 34-Jährigen vorläufig fest ++ Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 248 ++ Unfall bei Parkvorgang - Verursacher flüchtet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - bei Einbruch in Pizza-Lieferdienst ertappt - Polizei nimmt 34-Jährigen vorläufig fest - Ermittlungen zu weiteren Taten dauern an

Einen 34-Jährigen konnte die Polizei nach einem versuchten Einbruch in die Räumlichkeiten eines Pizza-Lieferdienstes in der Gartenstraße in der Nacht zum 16.03.26 vorläufig festnehmen. Zeugen/Anwohner hatten den Lüneburger gegen 01:30 Uhr wahrgenommen, wie er versuchte mit einem Hammer durch einen Seiteneingang in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Mann stellen. Parallel prüfen die Ermittler, ob der Lüneburger auch für weitere Geschäftseinbrüche der letzten Tage in Lüneburg in Frage kommt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - "Bobcat"-Bagger von Baustelle abtransportiert

Einen Bagger der Marke "Bobcat" stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 15. Auf den 16.03.26 von einer Baustelle An der Soltauer Bahn. Es entstand ein Schaden von mehr als 17.000 Euro. Die Polizei hat Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Mann randaliert in Bus - mit Flasche Scheibe eingeworfen - Polizei überwältigt 40-Jährigen in Fußgängerzone -

Nachdem ein 40-Jähriger gegen 10:00 Uhr in einem Bus Am Sande randaliert hatte und mit einer Flasche eine Scheibe des Busses einwarf, stellten alarmierte Einsatzkräfte den Winsener in Umfeld in der Kleinen Bäckerstraße. Auch hier schrie der Mann herum und musste zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro am Bus. Parallel ermittelt die Polizei wegen tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte, da der Aggressor erheblichen Widerstand leistete, nach den Einsatzkräften trat und eine Polizeibeamtin verletzte.

Adendorf/Lüneburg - mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Einen 17-Jährigen auf einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 15.03.26 im Suren Winkel in Adendorf. Dabei war der Jugendliche gegen 13:30 Uhr mit dem Scooter ohne aktuellen Versicherungsschutz (ohne Versicherungskennzeichen in schwarz) unterwegs. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Gleiches gilt für einen 26 Jahren alten Fahrer eines Kleinkraftrads. Diesen stoppten Beamten in den Abendstunden des 15.03.26 gegen 20:15 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Lüneburg. Bei ihm wurde eine abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016 festgestellt.

Lüneburg - Kupferfallrohre beschädigt/gestohlen

Im Verlauf der letzten Woche beschädigten Unbekannte mehrere Kupferfallrohre an einem Gebäude Hinter der Bardowicker Mauer. Parallel wurden einzelne Rohre auch mitgenommen, so dass ein Sachschaden von gut 100 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Westergellersen - ... die Polizei kontrolliert das Durchfahrtverbot

Das aufgrund der Baustellensituation eingerichtete Durchfahrtverbot im Bereich Westergellersen kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 15.03.26 auch aufgrund des möglichen Fahrzeugverkehrs nach Luhmühlen (Flohmarkt). Dabei stoppten die Beamten mehr als 50 Fahrzeugführer. Bei gut einem Dutzend wurden Verstöße festgestellt und entsprechende geahndet. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - PKW beschädigt

Im Zeitraum vom Abend des 14.03.2026 bis in die Vormittagsstunden des 15.03.2026 wurde ein Audi A6 in der Rosmarienstraße beschädigt. Es wurden Lackschäden in Bereich einer Tür festgestellt. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 248

Am 15.03.2026 gegen 17:20 Uhr beabsichtigte eine 36 Jahre alte Frau mit einem PKW von Beutow aus kommend die Bundesstraße 248 zu überqueren. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit einem der Bundesstraße folgendem PKW-Seat. In Folge des Zusammenstoßes erlitt die 36-Jährige sowie der 64 Jahre alte Fahrer des Seat leichte Verletzungen. Ein Kind im PKW der 36-Jährigen wurde schwerverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Dannenberg - Diverse Baumstämme gestohlen

Insgesamt 79 Baumstämme wurden im Zeitraum des vergangenen Wochenendes vom 13.03.2026 bis zum 16.03.2026 aus einem Waldstück an der Bundesstraße 191 zwischen Seybruch und Quickborn entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf einige Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - Unfall bei Parkvorgang - Verursacher flüchtet

In den Mittagsstunden des 15.03.2026 kollidierte auf einem Parkplatz im Hans-Rasch-Weg ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem Seat Alhambra. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen grauen Kombi gehalten haben, welcher neben dem Seat geparkt hat. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Ebstorf - Diebstahl von Geldbörse

In einem Supermarkt in Ebstorf im Kiebitzkamp kam es am 16.03.2026 gegen 10:30 Uhr zu einem Diebstahl. Dabei wurde einer Seniorin ihre Geldbörse aus der offenen Jackentasche entwendet. Erst an der Kasse wurde der Diebstahl bemerkt. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

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