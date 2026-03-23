LPI-GTH: Sachbeschädigung auf Schulgelände - Zeugen gesucht
Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)
In der Zeit vom 21.03.2026, 16.00 Uhr bis zum 23.03.2026, 05.20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf ein Schulgelände in der Schulstraße. Der oder die Täter öffneten ein Gartenhaus gewaltsam, wodurch Sachschaden entstand. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0072166/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell