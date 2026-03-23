LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
In der Zeit zwischen dem 21. März, 14.30 Uhr und gestern, 11.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere Unbekannte einen in der Lessingstraße geparkten Opel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0071804/2026) entgegen. (jd)
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