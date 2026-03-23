LPI-GTH: Flächenbrand
Eisenach (ots)
Zu einer Sperrung der Stedtfelder Straße kam es am gestrigen Nachmittag. Grund dafür war eine Rauchentwicklung, welche von einem Flächenbrand herrührte. Augenscheinlich war Unterholz einer Waldfläche in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand lediglich geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (jd)
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