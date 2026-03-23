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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw

Eisenach (ots)

Aus einem in der Ziegeleistraße geparkten VW entwendeten ein oder mehrere Unbekannte unter anderem technische Geräte im Gesamtwert von circa 200 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 21. März, 16.00 Uhr und gestern, 16.00 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0071959/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 23.03.2026 – 09:30

    LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit zwischen dem 21. März, 14.30 Uhr und gestern, 11.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere Unbekannte einen in der Lessingstraße geparkten Opel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0071804/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

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  • 23.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Flächenbrand

    Eisenach (ots) - Zu einer Sperrung der Stedtfelder Straße kam es am gestrigen Nachmittag. Grund dafür war eine Rauchentwicklung, welche von einem Flächenbrand herrührte. Augenscheinlich war Unterholz einer Waldfläche in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand lediglich geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

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  • 23.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Auseinandersetzung

    Eisenach (ots) - Bei einer Veranstaltung in der Adam-Opel-Straße kam es am 21. März, gegen 21.55 Uhr zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Offenbar wirkten fünf bislang unbekannte Personen körperlich auf eine Gruppe von vier Personen (w/18, dreimal m/19) ein. Die vier Personen wurden dadurch leicht verletzt, die Unbekannten flüchteten. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter ...

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