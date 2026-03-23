LPI-GTH: Verkehrskontrolle

Eisenach (ots) - Aus einem in der Ziegeleistraße geparkten VW entwendeten ein oder mehrere Unbekannte unter anderem technische Geräte im Gesamtwert von circa 200 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 21. März, 16.00 Uhr und gestern, 16.00 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0071959/2026) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

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