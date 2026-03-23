LPI-GTH: Verkehrskontrolle
Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)
Gestern Nachmittag wurde ein 39-jähriger Fahrer eines Motorrollers in der Ruhlaer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den 39-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)
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