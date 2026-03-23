Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bargeld gefordert

Ilmenau (ots)

Heute, gegen 11.30 Uhr betrat ein bis dahin Unbekannter eine Tankstelle im Bereich "Grenzhammer" und forderte unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld von einer Angestellten (w/21). Der Unbekannte erlangte die Banknoten und ergriff die Flucht. Durch sofort eingeleitete, umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau sowie weiterer Einsatzkräfte, konnte ein möglicher Tatverdächtiger (m/29/deutsch) festgestellt werden. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieb die Angestellte unverletzt. (jd)

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