Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Firma - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit vom 20.03.2026, 15.00 Uhr bis 21.03.2026, 15.00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Eisenacher Landstraße und verschafften sich Zutritt zu der Produktionshalle. Der oder die Täter entwendeten eine Vielzahl von Fräsmaschinen im Gesamtwert von circa 50.000 Euro. Zudem wurde ein Firmenfahrzeug, ein PKW VW Caddy mit einem Wert von ungefähr 20.000 Euro entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0071596/2026) zu melden. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell