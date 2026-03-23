PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Firma - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit vom 20.03.2026, 15.00 Uhr bis 21.03.2026, 15.00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Eisenacher Landstraße und verschafften sich Zutritt zu der Produktionshalle. Der oder die Täter entwendeten eine Vielzahl von Fräsmaschinen im Gesamtwert von circa 50.000 Euro. Zudem wurde ein Firmenfahrzeug, ein PKW VW Caddy mit einem Wert von ungefähr 20.000 Euro entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0071596/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Sachbeschädigung auf Schulgelände - Zeugen gesucht

    Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit vom 21.03.2026, 16.00 Uhr bis zum 23.03.2026, 05.20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf ein Schulgelände in der Schulstraße. Der oder die Täter öffneten ein Gartenhaus gewaltsam, wodurch Sachschaden entstand. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 09:30

    LPI-GTH: Verkehrskontrolle

    Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Nachmittag wurde ein 39-jähriger Fahrer eines Motorrollers in der Ruhlaer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den 39-Jährigen wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 09:30

    LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw

    Eisenach (ots) - Aus einem in der Ziegeleistraße geparkten VW entwendeten ein oder mehrere Unbekannte unter anderem technische Geräte im Gesamtwert von circa 200 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 21. März, 16.00 Uhr und gestern, 16.00 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0071959/2026) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren