LPI-GTH: Fahrzeugbrand
Ruhla (Wartburgkreis) (ots)
In der zurückliegenden Nacht geriet ein im Südweg geparkter Mitsubishi in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. (jd)
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