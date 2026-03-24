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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugbrand

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

In der zurückliegenden Nacht geriet ein im Südweg geparkter Mitsubishi in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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