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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Garten

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Aus einem Garten einer Kleingartenanlage im Rehestädter Weg entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen mehrere Werkzeuge, darunter eine Bohrmaschine der Marke "Makita". Zuvor waren der oder die Täter gewaltsam in die Gartenlaube eingedrungen. Die Höhe des entstandenen Beuteschadens ist noch unklar. Die Tatzeit liegt zwischen dem 17. März, 14.00 Uhr und gestern, 10.10 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0072918/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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