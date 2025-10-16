Feuerwehr Düren

FW Düren: Verkehrsunfall auf der B264 mit drei verletzten Personen

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Die Feuerwehr Düren wurde am Donnerstagmorgen um 7:49 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesstraße - B264 alarmiert. Gemeldet war ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Vor Ort konnte ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw erkundet werden, bei denen jedoch keine Personen eingeklemmt waren. Durch das Unfallgeschehen wurden drei Personen verletzt, welche vom Rettungsdienst eine medizinische Versorgung erhielten. Zur weiteren Behandlung wurden die verletzten Personen in die Krankenhäuser des Stadtgebiets Düren transportiert. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, nahm die ausgetretenen Betriebsmittel auf und sicherten die Fahrzeugbatterien. Während des Einsatzes hat die Polizei die Bundesstraße 264 im betroffenen Bereich gesperrt. Im Einsatz waren die ehrenamtlichen Löschgruppen Gürzenich und Derichsweiler sowie die Hauptwache und die Führungsunterstützungsgruppe. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und drei Rettungswagen im Einsatz. Insgesamt waren 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr Düren im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell