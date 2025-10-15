Feuerwehr Düren

FW Düren: Verkehrsunfall auf der B264 bei Derichsweiler - eine Person eingeschlossen, drei Verletzte

Düren (ots)

Die Feuerwehr Düren wurde am Mittwochmorgen um 7:04 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B264 in Höhe der Ortslage Derichsweiler alarmiert. Auslöser war ein E-Call, ein automatisches Notrufsystem, das bei schweren Verkehrsunfällen selbstständig einen Notruf absetzt. Weitere Notrufe bestätigten den Unfall und meldeten mehrere beteiligte Fahrzeuge sowie verletzte Personen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zeigte sich eine Unfallstelle mit drei beteiligten Pkw, in denen insgesamt drei Personen verletzt wurden. Eine Patientin war in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste mit technischem Gerät durch die Feuerwehr befreit werden. Nach wenigen Minuten konnte sie schonend aus dem Fahrzeug gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Alle drei verletzten Personen wurden nach der medizinischen Erstversorgung an der Einsatzstelle mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Während der Rettungsmaßnahmen stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher, sperrte die Einsatzstelle ab und nahm auslaufende Betriebsmittel auf.

Während dieses Einsatzes wurde die Feuerwehr Düren zusätzlich zu einem weiteren Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln alarmiert, der parallel abgearbeitet wurde.

Im Einsatz waren die Hauptwache, die Löschgruppen Derichsweiler, Gürzenich und Birgel, die Führungsunterstützungsgruppe sowie der Rettungsdienst mit einem Notarzt und drei Rettungswagen. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte im Einsatz. Der Einsatz konnte nach etwa einer Stunde beendet werden.

