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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der letzten Nacht die rechte hintere Seitenscheibe eines in der Stregdaer Allee geparkten Daimlers. Es entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0073259/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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