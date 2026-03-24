LPI-GTH: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend beobachtete ein Passant einen 44-Jährigen mit einem 11-jährigem Kind, wie dieser nach einem Besuch eines Schnellrestaurants in der Straße `An der B247` scheinbar stark alkoholisiert in einen VW eingestiegen und weggefahren ist. Der 44-Jährige wurde kurz darauf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der ...

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