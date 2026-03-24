LPI-GTH: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Bislang unbekannte Täter beschädigten in der letzten Nacht die rechte hintere Seitenscheibe eines in der Stregdaer Allee geparkten Daimlers. Es entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0073259/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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