Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend beobachtete ein Passant einen 44-Jährigen mit einem 11-jährigem Kind, wie dieser nach einem Besuch eines Schnellrestaurants in der Straße `An der B247` scheinbar stark alkoholisiert in einen VW eingestiegen und weggefahren ist. Der 44-Jährige wurde kurz darauf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak)

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