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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall

Gotha (ots)

In einem Straßenbahndepot in der Waltershäuser Straße ereignete sich heute, gegen 10.20 Uhr ein Unfall. Eine 43-Jährige tätigte Reparaturarbeiten an einer Straßenbahn. Dabei stieß eine Arbeitsbühne gegen die Frau, welche dadurch lebensbedrohlich verletzt wurde. In der weiteren Folge verstarb die 43-Jährige an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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