LPI-GTH: Unfall
Gotha (ots)
In einem Straßenbahndepot in der Waltershäuser Straße ereignete sich heute, gegen 10.20 Uhr ein Unfall. Eine 43-Jährige tätigte Reparaturarbeiten an einer Straßenbahn. Dabei stieß eine Arbeitsbühne gegen die Frau, welche dadurch lebensbedrohlich verletzt wurde. In der weiteren Folge verstarb die 43-Jährige an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. (jd)
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