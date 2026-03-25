LPI-GTH: Falsche Kennzeichen
Gotha (ots)
Ein 27-jähriger Renault-Fahrer befuhr gestern gegen 12.40 Uhr die Friemarer Straße. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht versichert und das angebrachte Kennzeichen zu einem anderem PKW zuzuordnen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen sichergestellt. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak)
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