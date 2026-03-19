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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260319.4 Großenrade: Motorradfahrer bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Großenrade (ots)

Bei einem Alleinunfall hat ein Motorradfahrer am Mittwochabend in Großenrade schwere Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 30-Jähriger gegen 17.50 Uhr mit seinem Motorrad die Hochdonner Straße in Fahrtrichtung Hochdonn. Nach ersten Schätzungen lag seine Geschwindigkeit bei etwa 120 km/h. Aufgrund einer starken Bodenwelle kam der Dithmarscher nach links von der Fahrbahn ab. Er geriet zunächst in den Graben, überschlug sich anschließend auf einem angrenzenden Feld mehrfach und kam rund 100 Meter weiter zum Liegen. Der Mann trug weder einen Helm noch sonstige Schutzkleidung.

Der 30-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand liegen der Polizei keine weiteren Erkenntnisse vor.

An dem Motorrad entstand Totalschaden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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