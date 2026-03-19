Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260319.1 Itzehoe: Bundesstraße 77 nach Gefahrgutunfall voll gesperrt

Itzehoe (ots)

Nachdem ein mit Gefahrgut beladener Lastkraftwagen am heutigen Morgen auf der Bundesstraße 77 am Ortsausgang von Itzehoe umgekippt ist, ist die Straße für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten derzeit voll gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das mit Bitumen beladene Fahrzeug gegen 08.15 Uhr aus Richtung Itzehoe kommend in Fahrtrichtung Hungriger Wolf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 68-jährige Fahrer im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. In der Folge kippte der Lkw um und kam auf der Fahrbahn sowie auf dem Seitenstreifen zum Liegen.

Die Feuerwehr und die eingesetzten Rettungskräfte befreiten den Fahrzeugführer aus dem Führerhaus. Der Mann erlitt Verletzungen bislang unbekannter Schwere und kam in ein Krankenhaus.

Gefahrgut trat aus dem Lkw nicht aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Die eingerichtete Vollsperrung wird voraussichtlich noch für zwei bis drei Stunden andauern. Für die Bergung des Fahrzeugs ist der Einsatz eines spezialisierten Unternehmens erforderlich.

Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Merle Neufeld

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