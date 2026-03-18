Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260318.3 Kellinghusen: Ermittlungen nach Unterschlagung eines Smartphones führen zu Tatverdächtigen

Kellinghusen (ots)

Am Freitag, den 06. Februar 2026, entwendeten zwei Tatverdächtige in einem Supermarkt in Kellinghusen ein hochwertiges Smartphone einer 70-jährigen Frau. Die Geschädigte hatte das Gerät nach dem Bezahlen an der Kasse liegen gelassen. Ermittlungen der Polizei Kellinghusen führten zu einem tatverdächtigen Paar und zur Rückgabe des Smartphones.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bezahlte die 70-Jährige gegen 12:33 Uhr in einem Supermarkt in der Straße An der Stör mit ihrem Smartphone. Anschließend ließ sie das Gerät auf einer Ablage im Kassenbereich liegen.

Eine 57-jährige Frau und ein 58-jähriger Mann, die sich als Kunden unmittelbar hinter der Geschädigten in der Warteschlange befanden, nahmen das Smartphone an sich und verließen den Markt mit einem Auto. Eine Abgabe im Markt oder eine Meldung als Fundsache erfolgte nicht. Die Polizei Kellinghusen wertete die Videoaufzeichnungen des Marktes aus. Dabei erkannten die Ermittler den Tatablauf sowie das genutzte Fahrzeug. Die weiteren Ermittlungen führten zur Halteranschrift. Dort traf die Polizei die beiden deutschen Tatverdächtigen an.

Im Rahmen der Maßnahmen fanden die Einsatzkräfte das Smartphone versteckt am Wohnort der Tatverdächtigen. Die Tatverdächtigen erklärten, sie hätten das Gerät abgeben wollen. In ihren Vernehmungen machten sie nach Einschätzung der Ermittler jedoch widersprüchliche Angaben.

Die Polizei stellte das Smartphone sicher und übergab es der Eigentümerin. Neben dem materiellen Wert hatten auch die auf dem Gerät gespeicherten persönlichen Fotos für die Geschädigte besondere Bedeutung. Nach Abschluss der Ermittlungen hat die Polizei das Verfahren an die Staatsanwaltschaft Itzehoe zur weiteren Entscheidung übermittelt. Dort fällt die Entscheidung über den weiteren Verfahrensgang.

Björn Gustke

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