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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260318.2 Hemme: Nächtlicher Einsatz nach ausgebrochener Rinderherde

Hemme (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist in Westerdeichstrich eine Rinderherde von einer Koppel ausgebrochen und auf die Bundesstraße 5 gelaufen. Die Polizei sperrte die Strecke zeitweise voll, um Gefahren für den Verkehr zu verhindern. Einsatzkräfte trieben die Tiere schließlich auf eine Koppel bei Hemme zurück.

Eine erste Meldung erreichte die Polizei gegen 03:45 Uhr. Etwa 100 Rinder waren zuvor von einer Koppel in Westerdeichstrich ausgebrochen und auf die B 5 zwischen Hemme und Heide gelaufen. Einzelne Tiere bewegten sich auch in weitere Bereiche der näheren Umgebung. Im Zusammenhang mit den frei laufenden Rindern meldeten Autofahrer der Polizei zwei Kollisionen mit Tieren. Nach ersten Erkenntnissen verliefen beide Unfälle glimpflich.

Die Polizei sperrte die Bundesstraße 5 zeitweise zwischen der Anschlussstelle Heide-West und Hemme voll. Zwischenzeitlich bestand außerdem die Gefahr, dass die Tiere auf die Autobahn 23 laufen. Dies konnten die Einsatzkräfte verhindern.

Polizei und Freiwillige Feuerwehr trieben die Herde schließlich auf eine Koppel in der Nähe von Hemme. Die Polizei nahm die Sperrmaßnahmen im Laufe des Morgens schrittweise zurück. Um 08:15 Uhr waren alle Tiere wieder eingefangen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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