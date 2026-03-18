Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260318.1 Weddingstedt: Ermittlungen nach Brand in Mehrfamilienhaus

Weddingstedt (ots)

Gestern Abend kam es in Weddingstedt zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer innerhalb kurzer Zeit. Die Polizei nahm einen 21-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Gegen 22:20 Uhr meldeten Zeugen einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dorfstraße. Die Freiwillige Feuerwehr brachte das Feuer innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle und löschte es. Niemand erlitt Verletzungen. Im Zuge des Einsatzes stellte sich heraus, dass die betroffene Wohnung unbewohnt ist.

Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass ein 21-jähriger Mann, der eine andere Wohnung in dem Haus bewohnt, das Feuer gelegt haben könnte. Polizeibeamte nahmen den afghanischen Staatsangehörigen vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier Heide.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von 1,61 Promille. Ein Arzt entnahm daraufhin eine Blutprobe. Anschließend kam der Mann in eine Fachklinik. Die Kriminalpolizei in Heide führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Björn Gustke

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