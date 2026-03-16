Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260316.2 Nordhastedt: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss endet mit Fahrzeugbrand

Nordhastedt (ots)

Sonntagmorgen kam es in Nordhastedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto nach dem Aufprall in Brand geriet. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Polizeikräfte ordneten eine Blutprobenentnahme an.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 32-jährige Deutsche aus dem Kreis Dithmarschen am Sonntag um 02:55 Uhr den Fieler Damm in Richtung Fiel. Im Bereich einer Kurve fuhr sie mit ihrem Renault Twingo auf einen geparkten BMW auf.

Der Twingo fing unmittelbar nach dem Zusammenstoß Feuer und brannte vollständig aus. Die 32-Jährige verließ das Fahrzeug noch rechtzeitig und blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten.

Der geparkte BMW eines 32-jährigen Mannes erlitt durch den Aufprall und das Feuer erhebliche Schäden im Heckbereich. Nach einer ersten Einschätzung entstand vermutlich Totalschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Einsatzkräfte der Polizeistation Tellingstedt bei der Fahrerin einen Atemalkoholwert von 1,80 Promille fest. Sie ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an, die ein Arzt im Polizeirevier Heide entnahm. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Konsums alkoholischer Getränke.

Björn Gustke

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